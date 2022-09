Mulheres presas em Goiás poderão votar nas eleições de domingo (02)

Mulheres reclusas na Unidade Prisional Regional Feminina (UPR) em Barro Alto, no Norte de Goiás, poderão votar nas eleições no próximo domingo (02).

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) irá montar pela primeira vez no estado uma sessão dentro da UPR, cujo número será 0253, na zona 074. Estão aptos a votar lá 20 detentas provisórias e 21 servidores penitenciários.

Essa unidade prisional é responsável por receber mulheres de 47 cidades da região e tem aproximadamente 80 detentas provisórias.

Uma resolução do TRE resguarda o direito de que presos provisórios possam exercer seu direito ao voto, mas essa é regra só vale quando a pessoa não teve ainda a condenação criminal.

Luana Dias da Cruz, que é a diretora da UPR em Barro Alto explica a importância dessas mulheres poderem exerce seu direito.

“Votar é mais um princípio que reafirma a dignidade humana, especialmente entre as mulheres. Nós fomos as últimas a ter o direito ao voto no Brasil e, por isso, é tão importante esse exercício de cidadania. A política move o mundo. Esse poder está em nossas mãos. Precisamos é fazer bom uso dele”, explicou.

Para que essa sessão eleitoral seja criada dentro das unidades penais ou das casas de internação é preciso que tenha no mínimo de 20 eleitores aptos a votar. Em Barro Alto, desde o início deste ano, há processos de seleção e regularização da vida eleitoral das reclusas.

“Nós fizemos uma seleção de quem poderia votar e chegamos ao número de 30. Fomos atrás dos documentos delas e as deixamos aptas a votarem. No entanto, neste período, como são presas provisórias, algumas já deixaram a prisão”, contou Luana.

O momento em que as custodiadas irão entrar na cabine de votação poderão se direcionar sem o uso de algemas, para facilitar o acesso à urna eletrônica. E além disso, todo os procedimentos serão acompanhados por funcionários e mesários que são servidores do TRE.