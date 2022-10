Com a proximidade das eleições, alguns questionamentos e rumores têm tomado conta nas redes sociais. Um deles é se o WhatsApp vai ser bloqueado antes das eleições.

A dúvida tem deixado os usuários do aplicativo com uma ‘pulga atrás da orelha’, já que, para muitos, a plataforma é uma ferramenta de uso diário.

Para colocar um fim nos rumores, o Portal 6 vem esclarecer se é ou não, verídico a informação.

WhatsApp vai ser bloqueado antes das eleições? Saiba a verdade

À medida que as eleições se aproximam, muitas incertezas sobre o que vai ou não acontecer durante o período e até antes do período.

Uma das dúvidas, é se o WhatsApp vai ser bloqueado antes das eleições. O questionamento tomou conta das redes sociais na última semana e até preocupou alguns usuários.

A informação ganhou força após a divulgação de um vídeo em que um apresentador afirma que o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que as operadoras de celular de todo o país bloqueassem o aplicativo de mensagens.

No entanto, ao contrário do que muitos pensam, a notícia não é verdadeira e se trata de mais uma fake news divulgada durante a época.

De acordo com o WhatsApp, não houve nenhuma decisão nova da Justiça com este teor. Além dele, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirma que desconhece a medida mencionada no vídeo.

Para quem estava preocupado com a notícia, fique tranquilo. Pois a informação não é verdadeira e o WhatsApp continuará funcionando normalmente durante as eleições.

