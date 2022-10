Avenida Brasil é a terceira com mais acidentes em Goiás nos últimos quatro anos, diz SSP

Dados de 2018 até setembro deste ano mostram que a Avenida Brasil, em Anápolis, é a terceira via mais acidentes de trânsito em Goiás no período.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e revelam que, nos últimos quatro anos, 877 acidentes foram registrados na importante avenida da cidade.

O logradouro perde apenas para a Avenida Perimetral Norte, com 1986 ocorrência no período, e a Avenida Independência, com 993. Ambas ficam em Goiânia.

Não há informações sobre número de mortes ou descrição dos acidentes no informativo da SSP.

Radares atenuam problema

Segundo o diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), Igor Lino, este alto índice se deve ao fato dos registros abrangerem também um período antes de 2020, quando a região ainda não contava com fiscalização eletrônica.

“A maior parte dos acidentes ocorreram antes de 2020, que foi antes da implantação do sistema de fiscalização eletrônica”, explicou.

“Se você comparar hoje em dia, pelo fluxo da avenida e o número de acidentes, ou até de óbitos, ela é uma avenida bastante segura. Os acidentes que ocorrem hoje em dia são realmente por imprudência”, completou.

Em nota, a CMTT reforçou que “tanto a implantação de novos aparelhos de fiscalização eletrônica, em 2020, quanto as ações de conscientização e fiscalização têm impactado na redução do número de acidentes”.

A autoridade de trânsito aponta ainda que “proporcionalmente, os números apresentados à CMTT pela reportagem, obtidos no portal da Secretaria de Segurança Pública, tiveram queda nos últimos anos, assim como ocorrências de maior gravidade.”

A via, de acordo com dados da autarquia, registrou a passagem, entre 2021 e 2022, de 7,9 milhões de veículos no sentido norte/sul e outros 8,8 milhões no sentido sul/norte.