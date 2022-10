Frente fria vai trazer tempestades para algumas regiões de Goiás nesta semana; veja onde

A partir de quinta-feira (6), o guarda-chuva será indispensável para os moradores do Centro-Sul de Goiás. Uma frente fria vinda do sul do país deve influenciar o tempo na região e trazer chuvas mais intensas ao estado.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimeghgo), embora a previsão seja de precipitações mais volumosas, a tendência é que o tempo abafado continue. Ao Portal 6, o gerente do Cimehgo, André Amorim, destaca que o calor prevalece nos próximos dias.

“O prognóstico é que a mudança no tempo aconteça na passagem de quinta para sexta-feira (07). A frente fria não chega a entrar em Goiás, mas vai descolando da região Sudeste, junto com a umidade que vem do Norte, e favorece esse cenário para Goiás na primeira semana de outubro”, explica.

Sudeste, Sul e Centro goiano devem ser os mais afetados pelo fenômeno. Apesar disso, o calor de 30ºC e as pancadas de chuvas irregulares permanecem até a segunda quinzena do mês. “Pelo menos é o que está se desenhando para nós nos mapas. Ficaremos neste ‘chove, não molha’ por mais alguns dias”, conclui.

Alerta

O Cimehgo também faz um alerta para a possibilidade de granizo nesta terça-feira (04) nas regiões Sudoeste e Sul de Goiás. “Pode ocorrer principalmente nas estradas e na região rural, onde as precipitações têm sido mais fortes, acompanhadas por rajadas de vento”, indica.

Em Goiânia e Anápolis, as chances de tempestades e fenômenos adversos são menores. “Para as duas cidades, temos previsão variação entre tempo aberto e nebulosidade no fim da tarde. Ainda não estamos no período chuvoso propriamente dito, então”, reforça.