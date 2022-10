Quase cinco anos após o duplo assassinato que chocou a cidade de Jaraguá, o confesso Marcos Antônio da Silva passará pelo júri popular nesta quarta-feira (05).

O crime ocorreu em outubro de 2017. Depois de uma discussão, o acusado teria matado brutalmente a mãe Sirlene Ferreira da Silva, de 49 anos, e o pai José Antônio da Silva, de 53.

Na época, Marcos confessou com riqueza de detalhes para a polícia a forma como agiu para ceifar a vida dos genitores, alegando inclusive estar sob influência de drogas.

Em depoimento, o réu confesso afirmou que primeiro, o pai havia lhe dado um soco na boca e então, ele revidou atingindo o pescoço da vítima, que caiu no chão.

Logo que Sirlene foi tentar prestar socorro para o marido, Marcos teria também desferido um soco contra a mãe para que ela desmaiasse. Com ela já desacordada, ele a levou para um quarto da casa e bateu com a cabeça dela no chão até que ouviu o crânio rachar.

Em seguida, ele pegou uma pedra e desferiu golpes contra a cabeça de José Antônio até escutar o rachar do crânio. Para completar, ele ainda teria dado três facadas no pescoço dele.

Por vezes, Marcos ainda teria pego o carro do pai e tentado suicídio na BR-153, mas não teve coragem para fazê-lo.

Assim que o irmão teve ciência do crime, o confesso pegou novamente a rodovia e acabou sofrendo um acidente de trânsito. No hospital, ele foi reconhecido pela sola do sapato idêntica à da cena do crime e foi então preso em flagrante.