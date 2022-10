Quem conversa com muita gente no WhatsApp, sabe que administrar a quantidade de grupos e contatos é uma tarefa difícil.

Por conta disso, alguns perigos e situações constrangedores podem acontecer podem acontecer quando você navega na plataforma.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com alguns perigos que todo que conversa com muita gente no aplicativo pode estar correndo.

6 perigos que todo mundo que conversa com muita gente no WhatsApp está correndo

1. Ligar sem querer

Quem nunca apertou sem querer a opção de ligar para algum contato no WhatsApp? Pois é. Para conversa com muita gente na plataforma, esta é uma ação bastante comum no dia a dia.

A atitude pode parecer banal, mas causa uma verdadeira vergonha para aquele que cometeu o erro. Por isso, tente ficar longe das chamadas na hora que estiver mexendo no celular.

2. Mandar mensagem errada

Quando se conversa com muita gente, uma dos perigos mais comuns é de mandar uma mensagem errada para um contato.

Às vezes, podemos confundir as pessoas e, dessa forma, enviar algo para um que, na verdade, era para o outro.

3. Esquecer de responder

Para quem recebe um grande fluxo de mensagens diariamente, é muito fácil esquecer de responder alguém no aplicativo.

Embora muitos o façam, isso pode ser um perigo já que o outro pode não entender muito bem o motivo da demora.

4. Ter o armazenamento cheio

Um dos problemas de quem conversa muito no WhatsApp é lidar com o armazenamento cheio. Geralmente, essas pessoas tendem a receber várias imagens e documentos, o que dificulta na hora de mexer no celular.

5. Receber muita mensagem

Outra ação que muitos que conversam demais no WhatsApp podem passar é de receber muita mensagem. Afinal, quem é que não gosta de bater um papo com alguém comunicativo?

Mas isso às vezes isso pode passar dos limites e acabar enchendo um pouco a paciência. Portanto, tente estabelecer um limite.

6. Deixar uma fofoca vazar

Por fim, uma pessoa que conversa bastante pode acabar soltando uma fofoca na hora de um bate-papo com alguém na plataforma.

Muitas vezes, não é por querer, mas no embalo da conversa, eles podem acabar soltando algo sem deixar.

