Já passou alguma vez na sua cabeça que existe Receita de Tomate Grelhado?

Parece meio bizarro, a princípio, mas a realidade é que essa é uma alternativa deliciosa para comer os frutos e com certeza vai dar um tcham no seu churrasco.

Vale lembrar que esta receita é perfeita para servir com carnes ou para usar em preparações de tomate: molho de tomate, molho bolonhesa, arroz com tomate, etc. O modo de preparo é bem fácil, rápido e você só precisa de tomate e alguns temperos simples!

Receita de Tomate Grelhado: é diferente, mas muito gostoso e fácil de fazer:

Você vai precisar de:

3 tomates nem muito maduros nem muito duros

1 fio de azeite de oliva

Orégano a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo:

Primeiro lave e higienize bem os tomates. Em seguida, corte-os em rodelas não muito finas e não muito grossas, descartando os topos.

Tempere as rodelas de tomate com um fio de azeite de oliva, sal e orégano a gosto e esquente uma grelha ou chapa no fogo alto.

Quando a grelha estiver bem quente, disponha os tomatinhos nela, sem sobrepor. Deixe cozinhar no fogo por apenas 1 minuto e vire.

Assim, os tomates devem cozinhar até ficarem levemente dourados, não deixe cozinhar demasiado para que não se desfaçam.

O processo é bem rápido: bastam cerca de 2 minutos para grelhar os tomates!

No entanto, isso vai depender da variedade de tomate que você estiver usando e do quanto eles estão ou não maduros.

Por fim, retire os tomates para um prato e sirva como acompanhamento de um prato de carne ou use em preparações com tomate, isso porque, depois de grelhar os tomates, fica mais fácil tirar a pele deles, por isso aproveite. Bom apetite!

