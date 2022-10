Tributo à Marília Mendonça já tem data marcada em Goiânia e entrada é gratuita

‘Tributo à Marília Mendonça’. Esse é o nome do evento que será realizado no dia 9 de novembro, às 20h, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. A promoção é da Prefeitura de Goiânia por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

A homenagem terá a participação da Orquestra Sinfônica de Goiânia e integrantes da Ordem dos Músicos do Brasil, que receberão a carteira e o certificado de músicos.

Os ingressos estão disponíveis gratuitamente na plataforma Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/evento/tributo-marilia-mendonca/1730934?lang=PT. Eles já podem ser retirados.

“Vamos lembrar os sucessos de Marília, uma artista que marcou Goiânia, Goiás e o Brasil com sua música”, afirma o secretário municipal de Cultura Zander Fábio, ao frisar que o talento da cantora jamais será esquecido

Marília Mendonça, 26, morreu na tarde da sexta-feira (05) em um acidente de avião numa serra em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte (MG)