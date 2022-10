Perder peso nunca é fácil, afinal, exige a prática diária de atividades físicas, a ingestão correta de água e aquela complicada e tão temida dieta.

No entanto, com a proximidade do verão, a busca pelo corpo perfeito começa com tudo e nessa procura pelo resultado ideal, tudo é válido para atingir o objetivo.

Assim, diversas pessoas aproveitam a véspera da estação para lutar contra a balança, começando então a tão adiada reeducação alimentar.

Mas, vale ressaltar que para obter os resultados tão sonhados, não basta apenas cortar o consumo de alguns alimentos.

Pensando nisso, separamos algumas combinações que pode te atrapalhar durante esse processo.

6 combinações de alimentos que quem busca perder peso deve evitar

1. Café com leite

Por mais que a deliciosa combinação perfeita para o café da manhã possa parecer inofensiva, para quem busca perder peso, ela pode ser um empecilho.

Isso porque a cafeína acaba por reduzir a absorção do cálcio presente no leite, assim como de qualquer outro alimento que contenha o mineral.

2. Café após o almoço

Mais uma vez, o tão amado cafézinho aparece sendo como vilão da dieta, mas desta vez, quando é consumido logo após o almoço.

O motivo? Bem, assim como a cafeína prejudica a absorção do cálcio, ela também impede que o organismo absorva corretamente o ferro presente na refeição.

3. Laticínios após o almoço

Continuando na hora do almoço, uma outra combinação que deve ser evitada ao máximo é o consumo de laticínios logo depois de almoçar.

Essa recomendação de nutricionistas se deve ao fato dos laticínios, atrapalharem a absorção do ferro.

4. Chocolate após o almoço

Outra recomendação relacionada a hora do almoço, mais especificamente ao período posterior, é evitar o consumo de chocolate.

Por mais que ele possa ser uma sobremesa perfeita e de dar água na boca, ele contém cafeína na composição, atrapalhando assim a absorção de nutrientes.

5. Feijão com queijo

Por mais que o queijo possa dar um toque especial para a comida, a combinação deve ser evitada para quem está na luta com a balança.

Vamos para o motivo. Enquanto o feijão é rico em ferro, o queijo é rico em cálcio, o que dificulta a absorção intestinal do primeiro elemento.

6. Tomate e pepino

Acredite, eles podem ser uma delícia juntos e colaborarem para uma salada mais bonita e colorida, mas podem atrapalhar a dieta quando combinados.

Isso porque quando estão juntos, o tomate e o pepino podem acabar contribuindo para a formação de alguns sais responsáveis por aquele chato inchaço no corpo. Além disso, a mistura também atrapalha a absorção de vitaminas.

