Calorão acende nova tendência nos empreendimentos de luxo em Goiânia

Um projeto elaborado pela Opus Incorporadora pretende criar uma linha de empreendimentos com piscinas que ficam dentro dos apartamentos (poolhouse) em Goiânia.

A iniciativa tem como objetivo elaborar áreas privativas para que os moradores consigam se refrescar, durante as altas temperaturas, de forma individual.

De acordo com o diretor da Opus Incorporadora, Dener Justino, a ideia surgiu por conta do aumento na procura de residências com piscinas na capital.

“Quem possui apartamento muitas vezes se sentia excluído por não poder ter uma piscina em casa, pois apesar de ter o item na área de lazer do prédio, muitos gostam de algo mais intimista. As poolhouses atendem perfeitamente esse nicho”, ressaltou.

O lançamento mais recente da incorporadora, e que possui esse perfil, é o Gyro O2 Reserva Ybit. O imóvel será construído no Alto do Bueno e contará com dois espaços chamados Gyro 4U, que terão piscina privativa, churrasqueira e cozinha gourmet.