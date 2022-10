Estudo inédito mostra o pode acontecer com quem come muito arroz

Um estudo realizado no Oriente Médio revelou sobre o consumo de arroz branco ser tão prejudicial à saúde quanto a ingestão de açúcares.

A pesquisa é apresentada durante o 13º Congresso da Sociedade de Cardiologia dos Emirados Árabes, entre os dias 07 a 09 de outubro pelo Colégio Americano de Cardiologia do Oriente Médio.

Nela, os pesquisadores conseguiram avaliar 2.500 voluntários do Irã. Hábitos alimentares e os históricos de saúde foram analisados criteriosamente.

Os resultados puderam constatar que o risco de doença arterial coronariana prematura ao consumir arroz branco é enorme, assim como o de ingerir gorduras trans, açúcares e afins.

Isso porque os grãos de arroz branco são considerados refinados. Ou seja, passam por processos industriais ​​que lhes dão uma textura mais fina e prazo de validade maior, eliminando assim alguns nutrientes essenciais.

Já os grãos integrais, como aveia e arroz integral, apresentam o grão inteiro, sendo mais recomendados por profissionais da saúde.

Vale ressaltar que os alimentos refinados são rapidamente decompostos pelo corpo, já que perderam as fibras no processo de industrialização. Logo, os níveis de açúcares podem ser aumentados no sangue.

Assim, esse acúmulo de glicose no organismo pode prejudicar os vasos sanguíneos e os nervos que controlam o coração.