Michelle Bolsonaro escolhe Goiânia para passar o sábado (08); veja por onde ela vai passar

Esposa de Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro estará em Goiânia neste sábado (08). A extensa agenda da primeira-dama inclui encontros com o público feminino e evangélico da capital.

O intuito da visita é conversar com as mulheres e pedir apoio para a campanha do marido, que concorre a reeleição para a presidência da República.

A partir das 16h, ela estará no Comitê Central Vila Brasil, no Park Lozandes. Michelle estará acompanhada de Ana Luiza Morais (esposa do Senador eleito Wilder Morais) e Izaura Cardoso, 1º suplente de Wilder.

No mesmo local, só que às 17h, participará de um adesivaço. Durante os dias que antecederam o 1º turno, o comitê serviu para encontro de apoiadores, eleitores e candidatos do PL.

Michelle também cumpre agenda religiosa em Goiânia. A partir das 19h, ela estará na sede da Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama – na Vila Paraíso – , para um Culto em Ação de Graças pela Nação.