Puta Festa vai embalar as noites do fim de semana com muita música em Anápolis

Anápolis está a poucas horas de receber uma Puta Festa que promete agitar a cidade por intensos dois dias de muita música.

O evento está marcado para começar às 22h desta sexta-feira (07), continuando também no sábado (08), na Estância Nobel.

No primeiro dia de festa, as atrações serão o fenômeno nacional MC Livinho, Jiraya uai, Larissa Lawh, 2Gether, Amno e Demik.

Já no sábado, as atrações serão com o também nacionalmente conhecido MC Pedrinho, Maju Santana, Mad Dogz, Breaking Beattz, Wambaster, Pedro Volt e Heron Love.

Para quem ainda não garantiu os ingressos, a entrada pode ser adquirida a partir de R$ 80, online por meio do site BaladApp ou nos pontos de venda presencial.

Presencialmente, os festeiros podem comprar os passaportes na Visótica, Adega, Restaurante Vegas, Milênio Conveniência, Cowboy Shop, Seu Bastião, Brick House, ou no Ibiza.

Vale ressaltar que adolescentes com idades entre 14 e 17 anos completos só poderão entrar no evento se estiverem acompanhados de algum parente responsável, como os pais, avós ou tios.

Falando em entrada, o público precisa apresentar na porta o ingresso, seja na forma digital ou impressa, assim como um documento oficial com foto.