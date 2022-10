Policía consegue encontrar jovem que roubou mulher de forma violenta em condomínio de Goiânia

Já está preso o rapaz de 24 anos que assaltou violentamente uma mulher na entrada do Residencial Eldorado, na região Sul de Goiânia, na madrugada da última sexta-feira (07).

Imagens das câmeras de segurança obtidas pelo Portal 6 mostram como tudo ocorreu.

A moradora chegou de táxi e desceu com uma mala. O jovem apareceu repentinamente e entrou no condomínio antes que o portão fechasse.

Em uma ação rápida, o assaltante pegou a bolsa de viagem a força e saiu correndo novamente, mesmo com a vítima tentando impedi-lo.

O batalhão da Polícia Militar responsável pela região reforçou o patrulhamento e conseguiu encontrar o autor do crime e mais dois comparsas que o ajudaram.

Junto com o grupo foram encontrados os pertences da mulher e outros itens como celulares e cartões bancários. O trio também estava com materiais usados para produzir identidades falsas e álbuns da Copa do Mundo.

Além de roubos, os amigos praticavam estelionatos e golpes como o famoso “bença tia” e venda de futurinhas falsas.