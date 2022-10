CPE e outras entidades de Anápolis fizeram a alegria da criançada com distribuição de brinquedos

Com a proximidade do Dia das Crianças, em 12 de outubro, se multiplicam as ações pensadas para que os pequenos possam aproveitar a data da melhor maneira possível.

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e outras entidades de Anápolis fizeram a alegria da criançada na manhã deste domingo (09), com distribuição de brinquedos.

A ação foi realizada na sede do Projeto Ases para as famílias do bairro das Laranjeiras e imediações, atendendo mais de 350 pessoas.

Além da entrega de brinquedos houveram serviços como corte de cabelo e distribuição de cachorro quente e algodão doce.

A criançada pôde se divertir com a entrega de caminhões e bonecas, além de brincadeiras como pula-pula e também outros brinquedos infláveis.