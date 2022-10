Justiça manda clínica de Goiânia indenizar ex-funcionária demitida após descobrir câncer

Uma ex-funcionária da Clínica São Camilo, de Goiânia, receberá uma indenização de R$ 5 mil após descobrir um câncer e ser demitida em 2021.

A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18).

Além do valor, a Corte também foi determinou que a empresa pague a indenização pelo período de afastamento, verbas como férias com terço constitucional, gratificação natalina e FGTS.

A funcionária foi contratada em julho de 2020 e, em dezembro do mesmo ano, foi diagnosticada com tumor na hipófise e nódulo no seio.

Após um mês, ela foi demitida e a empresa alegou que o desligamento teria ocorrido pelas enfermidades como contenção de gastos por conta da pandemia.

Relator do processo, o desembargador Eugênio Cesário não aceitou essa desculpa da clínica.

Até porque, como destacou o magistrado, durante o período pandêmico os estabelecimentos de saúde tiveram um “considerável aumento nos atendimentos”, refutando assim a tese de queda no faturamento.

A Clínica São Camilo ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.