Thiago Ventura se apresenta em Anápolis e Goiânia com o show “Modo Efetivo”

Os fãs de stand up podem marcar na agenda, pois o humorista Thiago Ventura vai se apresentar no Teatro São Francisco, em Anápolis no dia 05 de novembro.

A pré-venda dos ingressos, a partir de R$ 40, já começou. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 99311-9322 ou pelo site da Cultura do Riso, organizadora do evento.

O comediante, que é conhecido por abordar histórias da própria vivência em Tabuão da Serra, região em que ele cresceu em São Paulo, trará para Goiás o show “Modo Efetivo”.

Com oito milhões de seguidores no Instagram, Thiago faz parte da transformação do Stand up Comedy Brasil. O artista faz parte da mesma geração de Afonso Padilha, Bruna Louise, Nando Viana, entre outros.

Thiago Ventura também passará por Goiânia, no dia 06 de novembro. Na capital, ele irá se apresentar no Teatro Rio Vermelho.