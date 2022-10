Em busca de perder peso, milhares de pessoas se arriscam na academia, além de decidirem mudar completamente de vida em busca dos melhores resultados.

Porém, principalmente no início, essa nova rotina de exercícios pode ser repleta de erros cometidos na inocência, o que acaba atrapalhando na jornada de fazer as pazes com a balança.

Acredite, na maioria das vezes, apenas o tempo irá permitir que as experiências na academia se tornam melhores, eliminando assim o sufoco do início.

Mas, não se preocupe! Selecionamos os erros mais comuns cometidos para que você possa evitá-los durante a sua jornada.

6 erros que quem quer perder peso comete quando começa a ir na academia

1. Ficar muito tempo no mesmo treino

Se tem algo que as pessoas que buscam perder peso devem se atentar, é ao fato de não se prenderem por muito tempo em um único treino.

Por vezes, acabamos nos esquecendo de pedir para que o personal altere e nos acostumamos com um mesmo, no entanto, com o tempo, o nosso corpo acaba se adaptando aos exercícios, fazendo com que os resultados não aconteçam.

2. Não se alimentar corretamente

De nada vai adiantar passar horas da semana se esforçando em um treino, se a alimentação não for realizada corretamente.

Para aqueles que buscam resultados no corpo, além dos exercícios, a consulta com um nutricionista, seguida por uma alimentação correta são pontos essenciais.

3. Não se hidratar

Muitos acabam deixando a ingestão de água em um segundo plano, não dando a ela a importância necessária.

Isso é um grande erro!

A hidratação é essencial para o bom funcionamento do organismo, auxilia no processo de perda de peso e além do mais, ainda contribui para um bom desempenho no treino.

4. Treinar sozinho

Acredite, sem um personal trainer para te auxiliar, você pode acabar se metendo em uma grande enrascada.

O profissional é importante para te auxiliar em cada etapa, montando um treino específico para o seu objetivo, além de estar ao seu lado para te impedir de acabar se machucando durante a execução dos exercícios.

5. Focar só em um membro

Tudo bem você querer ter mais resultados na região do abdômen, por exemplo, mas, mesmo assim é necessário seguir treinando as demais partes do corpo.

Afinal, você não vai querer ter um tanquinho, mas com os músculos das pernas e dos braços super fracos.

6. Desistir com facilidade

Seria um verdadeiro sonho se com pouco tempo de academia e sem muito esforço, o corpo perfeito simplesmente surgisse e permanecesse ali eternamente.

Mas, a realidade está longe de ser essa. Para conquistar um bom resultado é preciso muito suor, determinação, constância e claro, nunca desistir.

Então, não desista e mantenha o foco. Quando você menos esperar, o corpo tão desejado vai se formar.

