Dia das Crianças terá programação especial no Parque Mutirama, em Goiânia

As crianças que visitarem o Parque Mutirama, no Centro de Goiânia, nesta quarta-feira (12), poderão desfrutar de uma programação especial, com direito a inauguração do Cine 4D.

O início das atividades está previsto para às 09h com término às 17h. Serão oferecidas diversas atrações como brincadeiras, exposições de carros antigos, oficinas de desenho e pintura, dentre outras.

A expectativa da Prefeitura de Goiânia é que mais de 20 mil pessoas passem pelo parque de maneira rotativa durante o dia.

A principal novidade do dia é o Cinema 4D, inaugurado após seis anos. Nas salas, os pequenos poderão ter toda a experiência oferecida pelo 3D, aliada com experiências que mexem com olfato, tato e percepção de temperatura dos telespectadores.

Além disso, as poltronas se movimentam e sprays de água são disparados em direção ao público. Há também vento, fumaça e jogo de luzes.

Confira a programação completa:

Área 1

– Futmesa/Tênis de mesa (09h às 17h)

Área 2 – em frente às bandeiras

– Espaço Instagramável com interação de cosplay/backdrop – Ricardo Geek

– Pintura facial (09h às 12h)

– Em frente à montanha-russa – Exposição de carros antigos – Expocar (09h às 17h)

– Em frente Casa Mal Assombrada – Exposição de veículos da Polícia Militar (09h às 14h)

Área 3 – espaço do antigo Twist – Palco com shows (09h às 17h)

– Mágico Tio Leo (30 minutos)

– Hipnólogo Edu Tomazett (30 minutos)

– Cantora Brenda Luanny/Zero Two

– Desfile cosplay – 14h

– Apresentação K-Pop – 15h

– Concurso de desenho (resultado) – 16h

– Sorteio de brindes – 16h10

– Torta na cara – 16h30

– Just Dance em intervalos

– Exposição e Oficina de Robótica (09h às 17h)

– Em frente ao Mutirama: Festas – Feira Geek – Ricardo Geek (09h às 17h)