Região da 44 deve contratar seis mil trabalhadores temporários até dezembro

A busca por vendedores temporários na região da Rua 44, em Goiânia, se intensifica com a aproximação das festas de fim de ano. Até dezembro, os empresários esperam contratar seis mil pessoas para reforçar o comércio. A expectativa é que metade delas sejam efetivadas.

Ao Portal 6, o presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Lauro Naves, explica que, nesta época do ano, a contratação de temporários ocorre em duas etapas. “A primeira, que é a demanda por pessoal na confecção, começou em agosto e já terminou com cinco mil contratados. A partir de agora, as vagas são, em sua maioria, para vendas”, revela.

Neste ano, o número de postos de trabalho disponíveis para os temporários é menor – redução que se deve à estabilidade da região, segundo o presidente da AER44. “Ano passado tivemos 12 mil vagas disponíveis. Normalmente só duas mil pessoas são contratadas, mas em 2021 seis mil terminaram com contratação efetiva, o que mostra a retomada da economia e fortalecimento da 44”, afirma.

Para quem busca uma oportunidade em vendas na região, o salário é, em média, R$ 1.400 em carteira assinada e mais R$ 800 em comissões. “Com certeza, ele vai receber no mínimo R$ 2 mil. Mas há trabalhadores ganhando muito mais, depende da habilidade da pessoa e da capacidade da loja. Também oferecemos formação para ajudar neste processo”, ressalta.

Mais de seis milhões de pessoas devem passar pela região nos próximos três meses. A previsão é de 500 mil a mais que o mesmo período do ano passado. Já os negócios devem movimentar R$ 8 bilhões na economia goianiense, um aumento de 14% em relação a 2021, com resultado de R$ 7 bilhões. “A Copa do Mundo vai incrementar as vendas neste ano. É um momento muito promissor”, diz Lauro Naves.