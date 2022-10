Ex-marido invade festa de aniversário e acaba morto em Aparecida de Goiânia

A comemoração de um aniversário na noite desta terça-feira (11), no Bairro Independência, em Aparecida de Goiânia, acabou virando uma tragédia.

O Portal 6 apurou que uma mulher de 36 anos celebrava a vida da afilhada, quando o ex-marido, de 54, arrombou o portão e invadiu o local, ameaçando de morte todos os presentes.

Armado com um pedaço de pau, ele tentou agredir a ex. Neste momento, o atual namorado – que não teve a idade revelada – saiu em defesa da mulher e o acertou com uma paulada na cabeça.

O embate entre os dois seguiu na rua e a vítima, ao virar a esquina, acabou caindo no meio da rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas só pôde constatar o óbito da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para fazer a remoção do corpo. O suspeito não foi encontrado pela Polícia Militar.