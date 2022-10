Preso pai que furtou brinquedos nas Lojas Americanas de Anápolis para presentear os filhos

Um homem de 32 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (12) após ser flagrado furtando brinquedos nas Lojas Americas do Setor Central, em Anápolis. O suspeito diz que queria presentear os filhos no Dia das Crianças.

O Portal 6 apurou que ele chegou a ser abordado pelo gerente do estabelecimento, que ameaçou chamar a polícia. O homem então fugiu rumo à Praça Americano do Brasil, popularmente conhecida como Praça do Avião, deixando as sacolas com os produtos do furto no chão.

Após denúncia, a Polícia Militar (PM) conseguiu encontrar o suspeito, que permaneceu na praça. Ele confessou o crime e alegou que iria entregar os brinquedos para os filhos, em razão da data comemorativa desta quarta-feira.

Os itens eram dois patinetes com tema de superheróis – um do Hulk e outro do Homem de Ferro. As peças custam R$ 169,99 cada.

O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes. Ele deve responder pelo crime de furto consumado, com pena prevista de 01 a 04 anos de reclusão.