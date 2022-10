Anápolis ganhará restaurante rooftop com vista da cidade em 360º a 90 metros de altura

Anápolis terá em breve um restaurante rooftop, na cobertura do empreendimento Gran Life, localizado na Avenida Goiás, no setor Central. O formato, que já é famoso em Goiânia, deve chegar no município ao final de 2023.

O ambiente terá uma vista 360º da cidade a 90 metros de altura e ainda irá além. Será possível chegar ao local de helicóptero, já que o prédio tem um heliponto.

Quem vai visitar o restaurante de carro também não precisa se preocupar. Os clientes terão a comodidade de um estacionamento com mais de 600 vagas e um elevador que levará direto ao topo.

Serão aproximadamente 80 lugares em um perímetro de 200 metros quadrados. A metragem contempla cozinhas e salão de atendimento.

Ainda não foi definido qual será o restaurante que irá tomar conta do espaço, mas a expectativa é que a gastronomia seja um mix, pensando no consumidor anapolino.

“A gente quer que ele seja um marco para a cidade. Nós sabemos que hoje em dia as pessoas não procuram apenas gastronomia, mas sim uma experiência e nessa altura que nós vamos estar, nós vamos ter não só uma boa gastronomia como uma experiência fantástica”, disse o sócio da ABL Prime, responsável pelo empreendimento, Fernando Fonseca.