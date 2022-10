Diante de novo prazo, empresários e trabalhadores cobram conclusão da Praça do Trabalhador em Goiânia

Trabalhadores da Feira Hippie e empresários da Região da Rua 44 cobram agilidade na conclusão da revitalização na Praça do Trabalhador, em Goiânia. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), responsável pelo projeto, pediu mais 90 dias e promete finalizar as obras até o final do ano.

Ao Portal 6, o presidente da Associação dos Feirantes da Feira Hippie, Waldivino da Silva, diz que espera celeridade da Prefeitura, mas que está otimista quanto a melhorias. “O espaço físico vai ser muito mais agradável e seguro, principalmente na pavimentação. E vai mudar a lona para que os feirantes e compradores fiquem mais confortáveis”, aponta.

Enquanto isso, ele conta que os feirantes lidam com as intervenções como podem. “Tem uma parte não está pavimentada, e é onde temos mais transtornos. Temos mais esses 90 dias pela frente e nós só queremos que termine o mais rápido possível”, afirma.

Preocupado com a praça, o presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Lauro Naves, também reforçou a necessidade da conclusão da revitalização o mais rápido possível. “São três anos e meio de intervenções. A feira é importante para nós como os empreendimentos da 44 são importantes para a feira, então também queremos um espaço bonito, confortável e, sobretudo, concluído”, ressalta.

O empresário diz já ter cobrado o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), pessoalmente. “Temos uma interlocução muito frequente. A feira é um espaço relevante e precisamos de organização, até para evitar os ambulantes ilegais”, relata.

Histórico

A Praça do Trabalhador é um dos pontos de referência do Centro de Goiânia e abriga feiras Hippie e da Madrugada. As obras de revitalização foram iniciadas em junho de 2019 com previsão de serem finalizadas, inicialmente, em novembro do mesmo ano. A intervenção teve novos aditivos de tempo e agora tem novo prazo de 90 dias, contabilizados a partir de 28 de setembro.