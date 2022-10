Goiânia terá feirão de emprego com mais de 5 mil vagas

Goiânia irá receber o maior feirão de vagas de emprego do estado, entre os dias 17 e 18 de outubro. No evento, serão ofertadas 5.041 vagas em 36 empresas.

As oportunidades são estágio até cargos gerenciais em todas as áreas de atuação. A ação vai acontecer das 08h às 15h no Instituto de Pós-Graduação e Graduação (IPOG), localizado no Setor Bueno.

A participação no evento é totalmente gratuita. Denominado como ABRH na Praça, essa será a 11º edição do feirão promovido pela ABRHGO.

As vagas oferecidas serão fixas e temporárias de nível nível operacional, administrativo, área comercial, entre outros.

Além da vitrine de oportunidades, o evento também contará com palestras de orientação de carreira apresentadas por diversos profissionais de Recursos Humanos de Goiás.

Os interessados em montar um currículo interessante para as empresas, também poderão fazer essa análise gratuita, através da empresa RH Positivo. Para isso, basta levar o documento para que a equipe aponte as principais falhas e sugestões de melhorias.