Organização revela local que deve receber show de Gusttavo Lima em Anápolis

Para os fãs que aguardam ansiosamente o retorno de Gusttavo Lima a Anápolis, a notícia da Nobel Eventos, organizadora do show, pode trazer ainda mais expectativas.

O evento está marcado para acontecer no dia 23 de dezembro e a venda de ingressos teve início na última segunda-feira (10). Porém, até o momento, ainda não havia indícios de onde o festejo iria acontecer.

Mas, para a alegria dos fãs do “Embaixador”, Werlan Moura, dono da Nobel Eventos, revelou em primeira mão para o Portal 6 que tudo está sendo feito para que o show possa acontecer no Estádio Jonas Duarte.

“Existe uma grande possibilidade, mais de 90%, do evento ser realizado dentro do Estádio Jonas Duarte, a gente está acertando só os detalhes com a secretaria responsável”, afirmou.

Werlan explica que o investimento para a realização do evento no espaço será maior do que era esperado, mas questões logísticas fazem do estádio o melhor local.

O empresário relembrou que, em 2019, Gusttavo Lima bateu recorde de bilheteria em Anápolis. A expectativa para 2022 é que isso se repita.

“Até 2019, o Gusttavo Lima teve o maior público pagante da história de Anápolis. Henrique e Juliano acabou superando esse número, mas nós estamos muito otimistas de que a gente consiga bater esse recorde de novo”, apontou.

Ingressos

Os fãs que ainda não garantiram as entradas podem comprar o bilhete online por meio do site BaladApp, ou através do WhatsApp (62) 9 8133-5276.

Os ingressos também podem ser adquiridos no Frigorífico Goiás, unidade de Anápolis, no Restaurante Vegas, Visótica, Cowboy Shop, ou na Txc.