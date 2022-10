Abertas inscrições para quem quer adquirir mudas de pequi sem espinhos

Agricultores familiares e viveiristas que tenham interesse em adquirir mudas de pequi sem espinhos devem se cadastrar até o dia 31 de outubro, no site da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater).

Os lotes ofertados têm seis mudas enxertadas. São três cultivares de pequizeiro com espinhos e outros três sem espinhos. Cada lote custará R$ 150. O objetivo é favorecer a fecundação cruzada e produzir frutos de qualidade.

Os interessados devem preencher os formulários com os dados de viveirista ou agricultor familiar. Cada viveirista poderá adquirir de cinco a até dez lotes por CNPJ, enquanto agricultores familiares poderão adquirir até dois lotes por CPF.

Para obter as mudas, é necessário que os produtores tenham inscrição ativa no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem) ou cadastro de acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), por meio do Cadastro Nacional de Agricultura Familiar (CAF/DAP).

Após a manifestação de interesse, os contemplados serão comunicados para que sejam iniciados os trâmites de aquisição das mudas. No primeiro momento, serão priorizados produtores e viveiristas residentes no estado de Goiás. A retirada dos lotes ocorrerá durante o mês de dezembro, na sede da Emater, em Goiânia.