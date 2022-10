Estas são as cidades com as temperaturas mais altas de Goiás neste fim de semana

Com previsão de chuva somente para o dia 20 de outubro, Goiás terá um fim de semana de temperaturas elevadas e a umidade relativa do ar em baixa no período da tarde. É o que aponta o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

As cidades campeãs do calorão estão na região Norte e Noroeste do estado. Porangatu, que já bateu 40ºC em setembro, terá temperatura máxima de 38ºC e mínima de 23ºC. Em Aruanã, na beira do Rio Araguaia, a previsão também é registrar 38ºC durante a tarde e 22ºC pela manhã.

Na região Central, Goianésia chama a atenção. A cidade, que terá máxima de 36ºC, tem a umidade relativa do ar mais crítica entre os municípios goianos, com variação entre 11% e 65%. O calorão chega, ainda, à capital – Goiânia deve atingir 35ºC no sábado (15) e também no domingo (16).

A boa notícia é para aqueles que pretendem dar um pulo na Chapada dos Veadeiros neste fim de semana. Alto Paraíso, portal de entrada para o parque, terá a temperatura mais amena do estado: mínima de 18ºC e máxima de 28ºC.

Em Anápolis, o tempo também será mais agradável que nos outros municípios da região Central. A variação de temperatura será entre 19ºC e 30ºC. Com termômetros idênticos, Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, fecha o pódio de cidades onde o calorão não será tão intenso como no restante do estado.

Prognóstico

Ao Portal 6, o gerente do Cimehgo André Amorim explica a que se deve o calorão e quando as altas temperaturas devem ter trégua. “Nós estamos sob efeito do fenômeno La Niña, que causa muitas irregularidades, e com uma massa de ar seco sobre o estado. O prognóstico é de chegar uma frente fria no dia 20 e, a partir daí, o período chuvoso deve realmente começar”, afirma.

Cidades de Goiás com temperaturas mais elevadas neste fim de semana:

Porangatu – 38º

Aruanã – 38º

Minaçu – 37º

Rubiataba – 37º

Goianésia – 36º

Goiânia – 35º

Itumbiara – 35º