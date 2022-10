Goianos podem se inscrever para receber desconto de até 65% na conta de energia

Moradores de Goiás que atendem os critérios do programa Tarifa Social podem receber até 65% na conta de energia elétrica. Cerca de 300 mil clientes estão cadastrados no programa até esta quinta-feira (13).

Assim como o desconto oferecido pela Saneago, o subsídio da Enel é voltado aos consumidores residenciais de baixa renda. Para ser contemplado com o benefício, é preciso estar com o Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) atualizado.

A renda familiar permitida para aderir ao programa é de até meio salário mínimo por pessoa. Famílias com renda de até três salários mínimos e que tenha pessoa portadora de doença em que o tratamento necessite do uso contínuo de equipamentos elétricos também podem solicitar o benefício.

Além disso, pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e idosos de 65 anos ou mais estão aptos a participar. A solicitação deve ser feita através do WhatsApp (21) 99601-9608 ou no site da Enel nas opções “Para você” e “Serviços de Loja”.

Cada família tem o direito de receber o desconto da Tarifa Social em apenas uma unidade consumidora. Caso seja detectada duplicidade no recebimento, o consumidor perderá o benefício em todas as unidades consumidoras cadastradas.

Com a entrada em vigor de uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), famílias de baixa renda têm inclusão automática no programa. Para isso, é preciso manter atualizados tanto o CadÚnico como o cadastro na distribuidora para cruzamento dos dados.

O desconto na conta de luz incide, porém, só é aplicado diante do limite de 220 kWh consumidos mensalmente. Confira a progressão:

Consumo mensal até 30kWh – 65% de desconto;

Consumo mensal de 31 kWh a 100 kWh – 40% de desconto;

Consumo mensal de 101 kWh a 220 kWh – 10% de desconto;

Consumo Superior a 220 kWh – 0%.