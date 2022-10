Incêndio atinge depósito de supermercado na madrugada em Goiânia

Dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas na madrugada deste domingo (16) para combater um incêndio no depósito de um supermercado, no Centro de Goiânia.

Segundo a corporação, não houve vítimas, mas as chamas ainda não haviam sido controladas até o início da manhã.

Os militares foram acionados já depois da 0h. A estrutura fica localizada na Avenida Contorno. Imagens do local mostram que o fogo consumia a parte superior.

Ainda não há informações do que causou o incêndio.