Aberta consulta pública para concessão da Rota dos Cristais, entre Goiás e MG

Foi aberta nesta segunda-feira (17) a consulta pública sobre a concessão do lote rodoviário da BR-040/GO/MG. O trecho vai de Cristalina, no Leste de Goiás, e Belo Horizonte.

A rodovia é conhecida popularmente como Rota dos Cristais e tem 594,8 quilômetros de extensão. Esta é uma das principais eixos de ligação entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Com o certame, estão previstos investimentos na ordem de R$ 6,1 bilhões em investimentos privados, que serão aplicados em obras de ampliação de capacidade e melhorias, manutenção e serviços operacionais na rodovia.

Interessados em participar do processo promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) terão até às 18h de 01 de dezembro para enviar as contribuições ao projeto.

A sessão pública ocorrerá no formato híbrido (virtual e presencial) e será realizada em 18 de novembro, às 10h, no edifício sede da ANTT, em Brasília, com transmissão canal da ANTT no YouTube.

De acordo com a proposta, estão previstas a implantação de sistemas de controle e monitoramento de tráfego; pedágio e controle de arrecadação; atendimento ao usuário; comunicação; pesagem; transmissão de dados; guarda e vigilância patrimonial.

O sistema de pedágio está disposto em sete praças, distribuídas ao longo dos trechos da BR-040/GO — entroncamento com a BR-050, em Cristalina, até a divisa entre Goiás e Minas Gerais e da BR-040/MG, no entroncamento com a BR-135/262/381, o Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

Entre as inovações técnicas e regulatórias previstas no projeto está a utilização de desconto de usuário frequente e a metodologia do programa internacional de avaliação viária (iRap), de segurança viária.

Também estão mapeadas na proposta dois pontos de parada e descanso para caminhoneiros e instalações de edifícios, viaturas e sistema de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).