Goiano que completou o álbum da Copa encontrou figurinhas raras e pode ganhar uma bolada

Febre entre todas as idades, o álbum da Copa do Mundo neste ano tem um diferencial: as figurinhas raras. Em Goiás, uma criança de 10 anos tirou a sorte grande e pode ganhar uma bolada com isso.

João Eduardo Alvarenga de Sousa, de Quirinópolis, na região Sudoeste do estado, completou o álbum e encontrou os quatro modelos de cromos valiosos do atacante Neymar, do Paris Saint Germain.

“Foi muito grande a emoção, fiquei muito feliz quando eu ganhei. Eu sou muito fã do Neymar”, disse João ao G1.

O pequeno já recebeu ofertas de até R$ 2 mil, mas por enquanto não aceitou nenhuma. Apesar de ainda não ter negociado as figurinhas, ele não descarta a prática no futuro, por um preço maior e já tem planos para o dinheiro.

“Em algum momento pretendo vender para comprar um patinete elétrico”, revelou.

No entanto, se engana quem acha que a missão de João foi fácil. Ele abriu mais de 300 pacotes até completar o álbum – um investimento de R$ 1.200 – e encontrar os cromos.

Pai do pequeno, Huarley José Borges de Sousa, de 47 anos, contou como foi a reação do filho ao encontrar a última figurinha com o craque da Seleção Brasileira.

“Ele pulou de alegria, achou bom demais, foi a mesma coisa de ter feito um gol. Ele é muito fã do Neymar, também joga futebol, participa das categorias de base aqui em Quirinópolis. Foi a melhor sensação que eu vi ele tendo”.