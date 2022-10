Incêndio no depósito do Supermercado Tatico é controlado após mais de um dia

Após mais de 30 horas de trabalho incansável do Corpo de Bombeiros, o incêndio em um depósito do Supermercado Tatico, localizado no Setor Central de Goiânia, foi enfim controlado pelas equipes na manhã desta segunda-feira (17).

Agora que as chamas já foram controladas, a corporação relatou que entraram em uma fase de rescaldo, com o objetivo de impedir que o fogo possa voltar.

O incêndio se originou durante a madrugada de domingo (16) e acabou por destruir todos os materiais que estavam no interior do local.

Ao O Popular, o coronel Emerson, que está à frente da operação, relatou que mesmo que o grosso já tenha sido controlado, os bombeiros continuam tendo que combater alguns focos de chamas que se encontram em determinadas partes do espaço.

Além disso, explicou que como uma próximo passo, “as rachaduras ainda estão sendo analisadas para ver se é só a parte do reboco ou se realmente afetou a parte da ferragem, da coluna”.

O que realmente motivou o incêndio ainda não foi identificado, no entanto, as câmeras de segurança do local podem ajudar a entender onde que as primeiras chamas se iniciaram.

Nas redes sociais, a Rede Tatico de Goiânia informou aos consumidores que a loja atingida permanecerá de portas fechadas até que os danos causados pelo fogo possam ser reparados para que ela possa abrir novamente.

Diante disso, a rede sugere que os clientes procurem por alguma das outras cinco lojas espalhadas pela capital.

Já para os funcionários, a empresa emitiu um comunicado em que afirma que, “pedimos a todos os funcionários da referida unidade que não compareçam aos seus postos de trabalho e que aguardem o contato da empresa para receber a devida orientação”.