Agência aprova reajuste, e conta de energia ficará mais cara em Goiás

A tarifa de energia elétrica deve ficar mais cara em Goiás. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira (18), o reajuste de 4,82% para consumidores residenciais.

Esse público representa mais de 86% de todos os clientes da Enel Goiás. O valor do kWh é de R$ 0,637. A partir de 22 de outubro, o preço será de R$ 0,671/kWh.

Para os clientes de média e alta tensão, em geral indústrias e comércios de grande porte, o reajuste médio será de 10,84%.

Entre os fatores que impactam no reajuste da tarifa, conforme decisão da Aneel, está o aumento de encargos setoriais, a alta da inflação, o aumento dos custos com aquisição de energia produzida pelos geradores, além do custo com o transporte dessa energia até a distribuidora.

O reajuste inicial seria de 20,07%. Mas medidas implementadas pela Enel, Governo Federal e Aneel , como crédito de PIS e Cofins, reduziram o percentual.

Como é composta a tarifa de energia

As tarifas de energia são definidas pela Aneel com base em leis e regulamentos federais e contêm custos que não são de responsabilidade da Enel como: impostos, encargos setoriais, custos de geração e transmissão de energia.

Estes valores são arrecadados pela distribuidora, por meio da tarifa de energia, e repassados às empresas de geração, transmissão e aos Governos Federal (encargos setoriais e PIS/COFINS) e Estadual (ICMS).

Segundo a Enel, de cada R$ 100 pagos, R$ 20,07 ficam com a empresa.