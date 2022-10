Jovem viraliza ao mostrar o que as pessoas esquecem e a rotina em motel de Goiânia

A jovem Ana Flávia Cruz, de 22 anos, viralizou no TikTok após mostrar itens que os clientes esquecem no motel em que a família dela é proprietária, em Goiânia.

Com mais de 1 milhão de seguidores na plataforma, Ana Flávia exibe objetos dos mais variados. São roupas, acessórios como anéis, colares, pulseiras, alianças, chegando a até pneu e cartão do SUS.

Além dos vídeos de esquecidos, a jovem, que é odontóloga de formação, mata a curiosidade dos seguidores que perguntam sobre como é a rotina em um motel.

Uma das perguntas mais recorrentes é se Ana ficaria com os objetos esquecidos no estabelecimento, apesar da resposta positiva, ela afirmou que parou com a prática após pessoas relatarem que os itens vinham com uma “energia ruim”.

“Gente, só lembrando, é o motel dos meus pais. Não generalizem”, pediu Ana em um dos vídeos.