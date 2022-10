De beleza paradisíaca, conheça o lago no interior de Goiás que está fazendo sucesso entre os turistas

Uma verdadeira joia de Goiás, a Lagoa dos Cristais é o destino certo para quem está atrás de um passeio com belas paisagens. Localizada em Cristalina, cidade conhecida pelas pedras preciosas, a região tem grande quantidade de minerais que faz com que a água adquira um tom verde-esmeralda impressionante.

A 280 km de Goiânia, o destino é perfeito para um bate e volta. O parque fica em um garimpo desativado, dentro do Adventure Park, e chama a atenção pela manancial cristalino, que lembra roteiros europeus. A cor da água é resultado de décadas de extração de cristal de rocha, em que as escavações chegaram até o lençol freático.

Com uma profundidade de 27 metros e visibilidade superior a 15 metros, a Lagoa dos Cristais é perfeita para prática de mergulho e esportes. Justamente por oferecer atividades como mergulho,, trilhas e canoagem, o local atrai turistas e praticantes de esportes radicais de todo o país.

Outro ponto da região que não passa desapercebido pelos aventureiros é a Pedra Chapéu do Sol. Trata-se de um bloco gigantesco de quartzito com 1,2 bilhões de anos e mais de 347 toneladas, equilibrado em um pequeno ponto de apoio, que faz valer a pena a longa trilha.

Programe-se

Para aproveitar o paraíso, é necessário agendar a data por meio do contato (61) 98299-0691. As vagas são limitadas e o local só oferece a opção para passar o dia (day use). As reservas são feitas por meio de pagamento antecipado, seja por transferência, pix ou cartão de crédito.

Os valores dependem do tipo de pacote escolhido, que variam de R$70 a R $260. O espaço conta com restaurante de pratos à la carte e o funcionamento é de 9h às 17h.