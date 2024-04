Pintor que matou e estuprou fisioterapeuta em Rio Verde é condenado a 46 anos de prisão

Crime aconteceu em outubro de 2023 e só foi descoberto após autor capotar o carro enquanto tentava esconder corpo da vítima

Thiago Alonso - 05 de abril de 2024

Larissa Araújo Silva tinha 25 anos quando foi morta pelo pintor. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foi condenado a 46 anos de prisão, nesta quinta-feira (04), Jeferson Erivaldo da Silva Nascimento, de 24 anos, por ter estuprado e matado a fisioterapeuta Larissa Araújo Silva, de 25 anos.

O crime, sentenciado durante um julgamento acompanhado por um auditório lotado, no Tribunal do Júri em Rio Verde, ocorreu no dia 02 de outubro de 2023, na cidade da Região Metropolitana de Goiânia.

O pintor foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por homicídio, com quatro qualificações, além de outros crimes praticados contra a vítima, que foi morta brutalmente.

Entre os agravantes da condenação, estão: o emprego de meio cruel (asfixia); recurso que dificultou a defesa da vítima; para assegurar a impunidade de outro crime; e menosprezo à condição de mulher da vítima (feminicídio).

Conforme a denúncia, o jovem pulou o muro da casa da vítima e subiu até o quarto em que ela dormia. Lá, ele a amarrou pelos pés e mãos, mantendo-a em cárcere privado.

Larissa Araújo Silva foi estuprada, e posteriormente, estrangulada até a morte, para que ele não fosse identificado.

Depois disso, ele enrolou o corpo da fisioterapeuta em lençóis e colocou no próprio carro da vítima, para levá-la a outro lugar e ocultar o crime.

Além disso, ele também colocou dentro do veículo, um botijão de gás e uma TV, que também eram da jovem.

No entanto, enquanto fugia, ele acabou capotando o carro na BR-060, momento em que o corpo de Larissa foi arremessado do automóvel.

Jeferson, então, fugiu do local do acidente para uma mata da região, onde foi encontrado pela polícia e preso em flagrante.

O jovem estava detido desde o dia do crime e não poderá recorrer da sentença em liberdade, devido aos antecedentes criminais e a natureza grave da ocorrência.