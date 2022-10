Levantamento revela qual o acidente mais comum entre os motoristas goianos em BRs

Um levantamento da Ecovias do Araguaia, concessionária das BRs-153, 414 e 080 em Goiás, mostrou que a batida traseira é o acidente mais comum nestas rodovias. O estudo foi divulgado primeiro pelo jornal O Popular.

O diagnóstico aponta que foram 208 colisões deste tipo no trecho em concessão, entre 08 de abril e 08 de outubro deste ano. Também está considerada a malha viária administrada pela empresa em Tocantins.

A maior parte dos casos aconteceram na BR-153/GO, com 154 registros. Em seguida, aparece o trecho da 153 (TO), com 24 acidentes. Outros 30 aconteceram nas BRs 080 e 414.

Outras tipificações relevantes registradas são: saída de pista (143), quedas de motos (65), capotamentos (58), colisões laterais no mesmo sentido (31), atropelamentos em animais (04), tombamentos (02) e colisões traseiras em sentido contrário (02).

Para tentar reduzir as colisões nestes trechos, a Ecovias colocou em prática um Programa de Redução de Acidentes (PRA). Segundo a concessionária, a iniciativa visa reunir um grupo de profissionais de diversas áreas para discutir algumas medidas de segurança a partir de estudos de tráfego.

De acordo com a empresa, também foram feitas melhorias na sinalização, implantação de dispositivos de segurança, serviços de restauração da malha viária, implantação de retornos, faixas adicionais, acessos, passarelas para pedestres, pontos de ônibus, vias marginais e duplicações.

Conforme estimado pelo Governo Federal, os investimentos das obras devem chegar a R$ 7,8 bilhões, além de R$ 6,2 bilhões referentes a custos operacionais.