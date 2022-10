Durante uma conversa no WhatsApp, é normal que em um momento o bate-papo esfrie e fiquemos sem saber o que dizer. Contudo, é possível evitar esse momento e aplicar algumas táticas para nunca ficar sem assunto no WhatsApp.

Por meio de ações simples e fáceis, você conseguirá garantir uma conversa duradoura, sem se preocupar de não falar mais com o outro.

Siga estas 6 dicas para nunca ficar sem assunto no WhatsApp

1. Use e abuse das figurinhas

Quando não souber o que conversar, mande uma figurinha para a pessoa. Além de fazê-la sorrir, você conseguirá engatar em um assunto bastante divertido com a pessoa.

2. Envie fotos de algo que te lembrou da pessoa

Se ver um objeto e, logo, lembrar da pessoa, não hesite em enviar uma foto do item para ela. Isso fará com que o assunto que estava morto, ressurja no mesmo momento.

Além disso, a pessoa também ficará contente em saber que você lembrou dela.

3. Mande memes

Enviar memes encontrados nas redes sociais é sempre uma ótima forma de agitar um bate-papo no WhatsApp.

A ação torna a conversa mais interessante e descontraída, fazendo com que o assunto retorne de uma forma divertida.

4. Fale de séries

Comentar sobre alguma série nova ou algo que está em ascensão no momento pode ser um ótimo meio para nunca ficar sem assunto.

Por isso, tente ver qual o estilo de série mais interessa o outro e troque informações sobre o conteúdo com a pessoa.

5. Pergunte como foi o dia dele (a)

Perguntar como foi o dia do outro ou o que ele está fazendo é mais uma forma para engatar um assunto no WhatsApp.

Ao perguntar isso, a pessoa passa a se sentir importante e começa a te dar ainda mais atenção, já que você se interessou na rotina dela.

6. Comente no status dele no WhatsApp

Por fim, uma dica para quem não quer que o assunto morra de vez no aplicativo, é comentar no status do WhatsApp.

Dependendo do tipo de mensagem enviada, você conseguirá manter o assunto por dias e até semanas! Então, aproveite!

