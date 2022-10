Empresário goiano está sendo procurado por duplo assassinato após discordar de valor de programa

O empresário goiano Wagner Costa, de 43 anos, é o principal suspeito de um duplo assassinato, ocorrido na cidade de Jaboticabal, no interior de São Paulo, no último sábado (15).

De Aparecida de Goiânia, ele está sendo procurado pelo crime que teria sido cometido após ele discordar do valor de um programa feito com uma jovem trans – identificada como Bárbara Rafaela – de 23 anos.

Depois da discussão, o companheiro de Bárbara, José Willian da Silva Jenuíno, de 29 anos, interveio e também foi alvejado por Wagner.

A mãe da jovem, uma mulher de 42 anos, foi alvejada de raspão na perna e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal, mas já recebeu alta.

Logo após efetuar os disparos, Wagner fugiu do local. A principal suspeita da Polícia Civil (PC) é de que ele esteja em alguma cidade de Minas Gerais.

No local do crime, a PC encontrou um carregador de 9 mm com 12 munições intactas e 11 cápsulas deflagradas. Os policiais também encontraram cápsulas de cocaína e porções de maconha.