Disciplina sobre saúde mental deve focar pressão por resultados no Ensino Médio de Goiás, diz especialista

A discussão sobre saúde mental no Ensino Médio, que agora ganha disciplina na rede estadual de Goiás, ajudará os estudantes a entender as próprias emoções e a lidar com a pressão por resultados. A análise é da neuropsicopedagoga Paula Montalvão.

Ao Portal 6, a especialista avalia que a matéria ‘Projeto de Vida’, prevista pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e presente nas três séries, vem para apoiar o jovem em escolhas pessoais, sociais e profissionais.

“Há uma pressão por resultados vinda de todos os lados, principalmente da escola e da família. E muito educadores ainda enxergam o Ensino Médio como um lugar para formar as pessoas só para entrar no mercado de trabalho e não como um espaço onde ela vai se desenvolver, ter experiências”, pondera.

Segundo Paula Montalvão, a prioridade do projeto deve ser estimular o autoconhecimento. “Ouvir as vivências, entender o que querem, suas inseguranças, medos e sonhos. Fazer uma abordagem humana e buscar entender como cada questão irá afetar a aprendizagem e o cotidiano”, expõe.

Para ter efeito, conforme defende a neuropsicopedagoga, a abordagem deve ser ativa. “Essas crianças e adolescentes trarão aos professores situações e histórias que precisam ser analisadas, levadas à coordenação, ou será apenas mais uma matéria na grade curricular”, afirma.

Pandemia

O aumento da agressividade entre os alunos após a retomada das aulas presenciais em Goiás será uma das questões fundamentais a serem abordadas. De acordo com 65% dos professores, a violência nas escolas aumentou após dois anos em atividades remotas por causa da pandemia.

“É perceptível o crescimento. Os pais ‘terceirizaram’ o papel de educar para a tecnologia e, com mais tempo no celular, os alunos perderam a noção de sociabilidade e estão mais irritados se interrompemos as distrações”, relata a Paula Montalvão.