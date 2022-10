Escolas em Goiás terão disciplina sobre saúde mental e emocional

A Secretaria de Estado da Educação Goiás (Seduc) incluiu a discussão sobre saúde mental no currículo do Ensino Médio. Para fortalecer a ação, os professores da rede vão participar do programa “Projeto de Vida e Temática da Saúde Mental nas Juventudes”.

A intenção é que os educadores possam compreender melhor suas próprias emoções e conheçam estratégias e metodologias para desenvolver as competências socioemocionais dos estudantes.

Prevista pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e presente nas três séries, a disciplina, chamada Projeto de Vida, visa contribuir, fortalecer e apoiar o jovem em escolhas pessoais, sociais e profissionais.

Para isso, o componente curricular inclui atividades de autoconhecimento, participação social, cidadania e desenvolvimento do controle das próprias emoções.

O projeto foi criado em parceria com o Instituto Anima e a Zurich Foundation. Os professores da pública estadual de ensino participaram de encontros sobre saúde mental e os servidores da secretaria também vão ter acesso a um ciclo de palestras sobre bem-estar no ambiente de trabalho.

Em 2023, o projeto pretende alcançar 264 mil jovens do Ensino Médio matriculados em escolas de tempo regular, além de 1.434 professores e 690 gestores da rede estadual.