Transporte público será gratuito na Região Metropolitano de Goiânia no segundo turno da eleição

Os usuários do transporte público da Região Metropolitana de Goiânia não precisarão arcar com a despesa dos transporte no próximo dia 30 – no segundo turno da eleição.

O anúncio feito pela Companhia Metropolitana de Transporte (CMTT) acolhe recomendação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) afim de facilitar acesso da população às unidades de votação.

Conforme a CMTT, a escala dos ônibus será igual as disponibilizadas aos domingos. Entretanto, 33 veículos sobressalentes poderão ser usados caso haja necessidade.

“Para tanto, encaminhou ao Redemob Consórcio recomendações de procedimentos para implementar a gratuidade nas catracas, orientação aos motoristas e proibição de venda a bordo com liberação da catraca para quem não possuir o sit-pass”,comunicou.

O mesmo procedimento foi realizado no dia 02 de outubro, quando 87 mil usuários utilizaram o serviço. A previsão, com base nesse cálculo, é que 2.684 viagens sejam realizadas no segundo turno da eleição.