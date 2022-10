Essas são as cidades que devem receber mais chuva em Goiás nesta segunda-feira (24)

A semana começa em Goiás com previsão de pancadas de chuvas isoladas em todas as regiões do estado. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), as precipitações desta segunda-feira (24) ainda podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Na maioria dos municípios, o tempo varia entre nebulosidade e sol. Devido à combinação calor e umidade, o estado fica sob risco potencial para formação de tempestades.

As regiões Leste, Norte e Oeste concentrarão o maior volume de chuvas, de acordo com o Cimehgo. Juntas, devem chegar a 65 milímetros de água nesta segunda.

Flores de Goiás, Porangatu e Itumbiara são as cidades onde as precipitações devem ser mais intensas. Na sequência aparecem Santa Helena, Ceres, Cidade de Goiás e a capital Goiânia.

Ao longo da semana, o boletim do Cimehgo indica que o comportamento das chuvas será irregular, tanto em volume quanto em distribuição. O alerta para a formação de tempestades segue até o sábado (28).

Confira as cidades que devem receber mais chuva nesta segunda-feira (24):

Flores de Goiás – 15 mm

Porangatu – 10 mm

Itumbiara – 10 mm

Santa Helena – 08 mm

Ceres – 07 mm

Cidade de Goiás – 07 mm

Goiânia – 07 mm

Goianésia – 07 mm

Jataí – 06 mm

Cristalina – 06 mm

Anápolis – 05 mm