Estudantes com diabetes poderão ter cardápio especial em escolas públicas de Goiás

Escolas da rede estadual de ensino de Goiás devem oferecer cardápio alimentar adaptado para estudantes com diabetes. É o que prevê um projeto de lei de autoria do deputado Henrique César (PSC), aprovado em segunda votação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

A matéria assegura ao aluno que tem diabetes a alimentação especial conforme baixo teor de açúcar e gordura. O objetivo, segundo o texto, é ajudar a controlar a doença e ao mesmo tempo garantir nutrição apropriada nas refeições realizadas pelas unidades.

Os alunos portadores de diabetes deverão informar a direção da escola ou colégio sobre a condição, a fim de que haja tempo hábil para que um nutricionista elabore um novo cardápio adaptado. Como há o acompanhamento de nutricionista nas instituições, argumenta o autor do projeto, não há qualquer ônus com a implementação da proposta, que se trata de “uma mera adequação da merenda”.

Após a aprovação em plenário, o projeto segue para sanção do governador Ronaldo Caiado (UB).