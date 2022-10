Panquecas são muito queridas por todos, afinal, elas caem bem em qualquer hora do dia, seja café da manhã, almoço, lanche ou jantar. Foi pensando nisso, que hoje trouxemos uma Receita de Canelone que vai te deixar babando.

Vale lembrar que o canelone não se trata de uma panqueca em si, já que ela possui sua massa própria.

Mas assim como as panquecas, dá sempre para inovar em seus recheios e deixá-lo cada vez mais nutritivo.

Receita de Canelone: é fácil fazer em casa e fica uma delícia:

Você vai precisar de:

1 pacote de massa pronta para canelone

2 lata de molho pronto de tomate

500 g de mussarela fatiada

500 g de presunto fatiado

100 g de queijo ralado

1 colher (sopa) de óleo

1 xícara (chá) de água

Sal, pimenta e cebola picadinha a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, adicione o óleo e leve ao fogo, adicione a cebola e refogue bem. Agora, adicione o molho de tomate e a pimenta.

Seguido disso, acrescente a água e acerte o sal a gosto, deixe no fogo até ferver. Assim, pegue um refratário e unte o fundo com manteiga, despeje a metade do molho e reserve.

Nesse momento, pegue uma fatia de massa, por cima coloque uma fatia de presunto e uma de mussarela, enrole o canelone e coloque no refratário reservado.

Agora, repita o mesmo processo até acabar a massa. Por cima, adicione o restante do molho, salpique o queijo ralado e, por fim, leve para gratinar por cerca de 40 minutos em forno médio.

