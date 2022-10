Já reparou que nem sempre damos muita atenção na hora de lavar calcinhas e cuecas?

Simplesmente apenas despejamos essas peças íntimas na máquina de lavar sem critério algum e deixamos o ciclo agir junto com outras peças de roupas.

Mas a real é que isso trata-se de um tremendo erro, que pode até afetar sua saúde íntima!

6 erros que a maioria das pessoas cometem na hora de lavar calcinhas e cuecas:

1. Lavar tudo junto

Começando nossa lista, não lavar as calcinhas e cuecas separadas do restante das roupas pode ser um grande erro!

Isso porque, essas peças precisam de uma lavagem especial, com produtos específicos para roupa íntima e a uma temperatura ligeiramente mais elevada.

2. Usar qualquer sabão

Como dito, essas peças precisam de produtos especiais, logo, usar qualquer sabão pode ser um erro!

Segundo especialistas, a roupa íntima requer um sabão ou detergente específico, com ph neutro, de forma a evitar alergias.

3. Passar o ferro

Como a parte de passar as roupas são incluídas na hora de lavar as peças, muita gente acha que é necessário fazer isso também com as calcinhas e as cuecas.

Mas a real é que esse processo não tem necessidade, já que as bactérias e germes das calcinhas morrem na lavagem

4. Torcer exageradamente as peças

As calcinhas e cuecas não podem ser torcidas de forma exagerada antes de colocar para secar!

Essa é uma forma de evitar que o tecido se danifique, a cor se perca e a estrutura fique enfraquecida.

5. Misturar várias cores

Além de não poder lavar junto com outras peças de roupa, é importante ficar atento também às cores das calcinhas e das cuecas.

Isso porque, lavar peças coloridas demais juntas podem acabar manchando e soltando tinta.

6. Não dar atenção ao tipo de tecido

Por fim, muita gente ignora o tipo de tecido de cada peça íntima.

Por isso, saiba que as calcinhas de renda, por exemplo, devem ser lavadas dentro de sacos protetores e levemente torcidas, pois só assim previne que elas se estraguem.

