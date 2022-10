Prazo para recurso no Meu Lote, Minha História termina nesta segunda-feira (24)

O prazo para pedido de recurso do “Meu Lote Minha História” termina nesta segunda-feira (24). Os interessados em recorrer devem apresentar o desejo exclusivamente pelo site do programa, via upload.

A Prefeitura de Anápolis divulgou no último dia 17 de outubro o resultado preliminar. A lista foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), os nomes escolhidos também podem ser consultados na página online.

A classificação foi definida de acordo com a pontuação atingida, respeitando os critérios apresentados no edital. Vale ressaltar que este é o resultado preliminar da primeira etapa, ou seja, a lista está sujeita a alterações.

Depois dos envios, os pedidos serão analisados pela prefeitura. O resultado final será publicado no dia 18 de novembro, quando irá começar a segunda etapa.

O próximo passo será o envio de documentos via upload. Após a análise, a lista preliminar será divulgada em 17 de fevereiro do próximo ano.

O prazo para interposição de recurso será de 20 a 24 do mesmo mês. O resultado final dessa etapa vai ser publicado em 21 de março.

Por último, acontecerá as visitas domiciliares para conferência de informações enviadas no cadastro. Após a entrega, os escolhidos terão seis meses para começar a construção e até 60, ou cinco anos, para concluir.