Duas irmãs venezuelanas, uma de 08 e outra de 12 anos, foram atropeladas após descer do ônibus escolar no final da manhã desta segunda-feira (24), em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

Ao chegar no ponto de parada, a mãe das meninas não estava no local como de costume. Então o motorista abriu a porta e as garotinhas desceram correndo e sozinhas.

Depois de sair do transporte, as vítimas atravessaram a rua correndo e foram atingidas por um carro. O condutor alegou que estava transitando dentro da velocidade exigida, mas não conseguiu desviar.

O motorista do carro prestou os primeiros socorros e imediatamente levou as imãs para uma unidade básica de saúde. A Polícia Militar, que chegou no local quando as crianças já estavam a caminho, acompanhou o trajeto.

Por sorte, as meninas sofreram ferimentos leves. As irmãs fazem parte de um programa da Prefeitura Municipal para socialização, três vezes por semana.