Uma carreta carregada de cachaça tombou na manhã desta sexta-feira (28), na GO-080, entre Nerópolis e Goiânia, na região Central de Goiás.

Depois do tombamento, o veículo ainda pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o motorista, que conseguiu sair com escoriações e suspeita de fratura no braço.

Ele recebeu atendimento inicial dos militares e foi encaminhado para atendimento médico.

Os bombeiros combateram as chamas e retiraram a carreta da pista com apoio de uma retroescavadeira da Prefeitura de Nerópolis.

Ainda não há detalhes sobre o que causou o acidente.